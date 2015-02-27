Комісія УЄФА відвідає Крим 5 березня - міністр спорту РФ

Про це заявив міністр спорту РФ Віталій Мутко, повідомляє ТАСС.

Передбачалося, що представники УЄФА відвідають Крим 18-19 лютого, однак візит делегації був перенесений.

"Це буде одноденний робочий візит, - сказав Мутко. - Комісія УЄФА визначить, як повинен розвиватися кримський футбол - і дитячий, юнацький і молодіжний, і професійний. Є й інші питання, які УЄФА може допомогти вирішити. Зокрема, вони стосуються статусу кримських футболістів".

За словами Мутко, в даний момент створюється Кримська федерація футболу, яка об'єднає Крим і Севастополь: "Вона буде проводити чемпіонати серед дітей і любителів і професіоналів. З боку УЄФА буде особливий патронат".

"Наше завдання - щоб футбол в Криму розвивався, щоб вболівальники не страждали", - зазначив міністр спорту РФ.

В кінці липня 2014 року кримські клуби СКЧФ, "Перлина" та ТСК були допущені до ліцензування рішенням бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС), а потім стали учасниками другого дивізіону чемпіонату Росії. Це рішення оскаржило керівництво Федерації футболу України (ФФУ). УЄФА 4 грудня заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. Без згоди УЄФА і ФФУ РФС не має права проводити турніри на території Криму. На виконкомі РФС в січні було прийнято рішення виключити кримські клуби з чемпіонату Росії.

Пізніше було анонсовано створення кримської футбольної ліги.

Як повідомляв УНІАН, вихід кримських клубів зі складу учасників українських змагань був спровокований анексією Криму РФ, здійсненою в березні 2014 року.