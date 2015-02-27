WSB, 7-й тур, "Українські отамани" - "Кубинські приборкувачі": відео онлайн-трансляція

Майбутніми суперниками, зустріччю з якими українська команда завершить перше коло групової стадії змагань, стануть діючі чемпіони змагань WSB, повідомляє прес-служба «отаманів».

Перед матчем з кубинцями «Отамани» займають другу сходинку підгрупи А з 13-ма балами. Кубинська команда впевнено лідирує в групі з максимальною кількістю балів - 18.

В попередньому турі змагань кубинська команда перемогла «Британські левові серця» з рахунком 4:1, тоді як «Українські отамани» поступилися в скандальному з точки зору суддівства матчі "Команді Росії" з рахунком 0:5.

«У найближчу п'ятницю нас чекає неймовірно яскравий вечір боксу, який, я впевнений, подарують глядачам учасники матчевій зустрічі. Нашим хлопцям будуть протистояти діючі чемпіони Всесвітньої серії боксу, тому я переконаний, що поєдинки будуть дійсно на вищому рівні. В Україну кубинська команда прибуде в своєму найкращому складі, в якому будуть чинні призери Олімпійських ігор та світової першості», - сказав директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк.

Напередодні відбулася офіційна процедура зважування, за підсумками якої всі боксери вклалися в ліміт своїх вагових категорій.

Склад пар матчу «Українські отамани» - «Кубинські приборкувачі»:

До 49 кг Хасанбой Дусматов - Йоахніс Аргілагос Перес

До 56 кг Омурбек Малабеков - Енді Круз Гомес

До 64 кг. Володимир Матвійчук - Ясніер Толедо Лопес

До 75 кг. Хоршид Норматов - Арлен Лопес Кардона

До 91 кг Сергій Корнєєв - Еріснальді Костілья Савон