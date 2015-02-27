Прем'єр-ліга, 15-й тур, "Чорноморець" - "Іллічівець": відео онлайн-трансляція

Другу частину змагань почнуть команди, які зазнали взимку великі кадрові зміни, повідомляє прес-служба УПЛ.

У місці проведення зустрічі приховано відразу дві умовності. По-перше, одесити за домовленістю між клубами були номінальними господарями матчу в першому колі, і тепер вони лише віддають «борг». По-друге, «Іллічівець», який не має можливості проводити матчі в Маріуполі, лише частково звик до дніпропетровського стадіону «Метеор».

Для "Іллічівця" перебудова складу була прогнозованою і вкупі з очікуваною стабільністю після зимової трансферної роботи може призвести навіть до поліпшення гри і результатів. Це може статися навіть незважаючи на прихід не досить іменитих виконавців.

У «Чорноморця» зміни для стороннього ока почалися досить спонтанно. Тут змінився не тільки практично весь основний склад, але і прийшов новий тренер. Втім, Олександр Бабич працював у структурі клубу і чудово відчуває всі внутрішні процеси.

У першому колі команди видали один з найбільш результативних матчів сезону, причому з досить непоганою якістю гри - нічия, 3:3. Однак зараз команди навряд чи будуть відштовхуватися від літніх спогадів, адже в їх складах залишилося надто мало тих, хто грав 4 серпня.

На даний момент, "Чорноморець" займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 15 очок - 3 перемоги, при 6 нічиїх та 4 поразках. "Іллічівець" замикає таблицю, перебуваючи на 14-му місці - 3 очки. У команди немає перемог, 3 нічиї та 11 поразок.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри виглядає "Чорноморець", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,90 до 1. У той же час, на нічию ставки приймаються з розрахунку 3,34 до 1, а на перемогу "Іллічівця" - 3,79 до 1.

Стартові скалди команд:

Чорноморець: 13. Мартищук, 25. Мартиненко, 33. Слінкін, 39. Васін Д., 42. Крнета, 24. Гречішкин, 2. Олійник Я., 55. Філімонов, 94. Данченко О., 27. Балашов, 90. Діденко

Запасні: 44. Паст, 11. Смірнов, 4. Путраш, 10. Кіча, 19. Калітов, 22. Кабаєв, 99. Яворський В.

Іллічівець: 1. Гальчук, 8. Вовкодав, 13. Яворський, 23. Матвеєв, 24. Зубков Р., 15. Матяж, 61. Мішнєв, 79. Вакуленко, 95. Немтінов, 7. Шевчук С., 11. Гринь

Запасні: 32. Крюков, 12. Жичіков, 30. Суходуб, 50. Дехтяренко, 21. Скоблов, 80. Лучик, 94. Приходько С.