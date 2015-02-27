Долгополов програв у чвертьфіналі тенісного турніру в Акапулько

Український тенісист Олександр Долгополов не зміг вийти у півфінал турніру ATP в Акапулько (Мексика), повідомляє Тенісний портал України.

У чвертьфінальному матчі киянин, посіяний на турнірі під 5-м номером, поступився лідеру посіву - японцеві Кеї Нісікорі, що займає 5-е місце у світовій класифікації. Підсумковий рахунок матчу - 4:6, 4:6.

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин. На рахунку Долгополов 4 ейси і 3 подвійні помилки.

Як повідомляв УНІАН, раніше в чвертьфіналі іншого турніру в Дубаї (ОАЕ) з боротьби вибув українець Сергій Стаховський, який програв у напруженій боротьбі Томашу Бердиху з Чехії.