Долгополов програв у чвертьфіналі тенісного турніру в Акапулько
12:58, 27 лютого 2015Спорт
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Українець поступився 5-му номеру світового рейтингу.
Долгополов попращался з надіями на успіх в Акапулько / vz.ua
Український тенісист Олександр Долгополов не зміг вийти у півфінал турніру ATP в Акапулько (Мексика), повідомляє Тенісний портал України.
У чвертьфінальному матчі киянин, посіяний на турнірі під 5-м номером, поступився лідеру посіву - японцеві Кеї Нісікорі, що займає 5-е місце у світовій класифікації. Підсумковий рахунок матчу - 4:6, 4:6.
Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин. На рахунку Долгополов 4 ейси і 3 подвійні помилки.
Як повідомляв УНІАН, раніше в чвертьфіналі іншого турніру в Дубаї (ОАЕ) з боротьби вибув українець Сергій Стаховський, який програв у напруженій боротьбі Томашу Бердиху з Чехії.
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