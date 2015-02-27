Лень зробив дабл-дабл у матчі НБА "Фінікс" - "Оклахома"

Український легіонер клубу Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" Олексій Лень зробив "дабл-дабл" (більше 10 пунктів у двох статистичних показниках) в переможній грі своєї команди проти "Оклахома-Сіті" в рамках регулярного чемпіонату - 117:113, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лень провів на майданчику 38 хвилин, за які набрав 12 очок (6 точних кидків з середньої дистанції з 11) та 11 підбирань (10 в захисті, 1 в нападі). Крім того, українець в цьому матчі зробив 1 результативну передачу, 3 блок-шоти, а також допустив одну втрату і отримав п'ять фолів, достроково завершивши гру.

Матч "Фінікс" - "Оклахома" пройшов у впертій боротьбі. Незважаючи на те, що в першій 12-хвилинці "Фінікс" створив собі 10-очкову перевагу, надалі суперник зумів вирівняти хід гри і поступово скорочував перевагу "сонячних", знівелювавши її до фінальної сирени - 109:109. Втім, в овертаймі "Фінікс" все ж таки довів свою перевагу - 8:4 і 117:113 за підсумками матчу.

Незважаючи на другу перемогу поспіль, "Фінікс" залишився на 10-му місці в турнірній таблиці Конференції "Захід" і не потрапляє в число учасників плей-офф. На даний момент на рахунку команди 31 перемога при 28 поразках (коефіцієнт - 0,525). У "Нью-Орлеана", що займає 9-е місце, ці показники становлять 30/27 і 0,526, а у "Оклахоми", що йде 8-ю в таблиці - 32/26 (0,552).

Згідно з регламентом НБА, в плей-офф змагань, де і розігрується титул чемпіона за підсумками сезону, потрапляють по 8 кращих команд Західної та Східної конференцій.