"Металіст" переніс матчі з "Шахтарем" у Львів на вимогу МВС

26 лютого ГУ МВС України в Харківській області направило в ФК "Металіст" лист із проханням не проводити матчі в Харкові у зв'язку із загрозою теракту і перенести ігри в інше місто, йдеться в заяві прес-служби ФК "Металіст".

"Останній тиждень наш клуб активно готувався до початку сезону на рідному стадіоні і з нетерпінням чекав зустрічі з улюбленими вболівальниками. Необхідність проводити домашні матчі в іншому місті спричинить за собою серйозні фінансові витрати. Проте, взявши до уваги рекомендації МВС та неможливість проведення матчу в Харкові без відповідного дозволу, ФК "Металіст" прийняв рішення не піддавати можливої небезпеці харківських уболівальників і за взаємною домовленістю з ФК "Шахтар" провести матчі чвертьфіналу Кубка України (4 березня) і 16 туру Чемпіонату України (7 березня) у Львові", - сказано в заяві.

У заяві також зазначено: "Керівництво нашого клубу продовжить роботу в тісному співробітництві з МВС з метою пошуку рішень проблеми і якнайшвидшого повернення команди до рідного міста".

Як повідомляв УНІАН, згідно з календарем змагань, найближчі матчі Кубка та Прем'єр-ліги з "Шахтарем" харківська команда повинна була провести у себе вдома, на ОСК "Металіст".