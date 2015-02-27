Віце-президент "Динамо" пояснив причини гніву фанів на матчі з "Генгамом"

За інформацією Семененко, з посиланням на Директора матчу від УЄФА "у гостьовому секторі з'явився прапор, схожий на прапор Росії", повідомляє Football.ua.

"Ось як бачить інцидент UEFA. Директор матчу сказав, що в Європі чудово розуміють, наскільки напружена і наелектризована зараз ситуація в Україні. За їх інформацією, в гостьовому секторі з'явився прапор, схожий на прапор Росії. Саме це і викликало негатив у вболівальників, які кинулися його ліквідувати. Але знову ж таки за інформацією UEFA це був французький прапор, який у перевернутому стані (поверненому на 90 градусів - прим.) відповідає російському" - розповів Семенко.

Окрім того, віце-президент ФК "Динамо" зазначив: "Безумовно, наша провина в цьому інциденті теж має бути. Виявилося, немає. Навпаки, представники UEFA нас заспокоїли і запевнили, що в даній ситуації не варто шукати занадто страшних речей. Було б значно гірше, якби сутичка пройшла поблизу поля або на самому полі. А оскільки все це відбувалося недалеко від трибун, швидко заспокоїлось і не несло загрози гравцям, ставлення до ситуації значно пом'якшується".

Семененко прокоментував і можливі санкції: "Покарання для стадіону? Не думаю, що воно буде занадто суворим. Але поки не будемо гадати. Про це стане відомо трохи пізніше“, - зазначив віце-президент "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, напередодні, під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА "Динамо" - "Генгам", стався інцидент за участю вболівальників українського клубу, які кинулися на сектор з фанами "Генгама". Стюардам і силам правопорядку, які перебували на стадіоні, вдалося швидко заспокоїти ситуацію і повернути вболівальників "Динамо" на свої місця.

Тим не менше, матч переривався на 7 хвилин і існувала загроза того, що гра взагалі не буде дограна, а "Динамо" буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

У підсумку, матч був дограний, "Динамо" виграло з рахунком 3:1 і за сумою двох ігор вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи.