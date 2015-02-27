Динамо та Дніпро можуть зустрітися між собою в 1/8 фіналу Ліги Європи

Як інформує офіційний сайт УЄФА, суперники з однієї країни можуть грати один проти одного, пише Чемпіон.

У кошик буде поміщено 16 куль з назвами клубів. Команда, кулю з назвою якої дістануть з кошика першою, проведе перший матч 1/8 фіналу у рідних стінах проти клубу, який витягнуть з кошика наступним.

У результаті буде утворено вісім пар. Матчі цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня.

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Зазначимо, що сайт УЄФА нічого не пише про можливу зустріч клубів з України та Росії.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 14:00 за київським часом.

Команди, які вийшли в 1/8 фіналу:

Динамо (Київ, Україна)

Дніпро (Дніпропетровськ, Україна)

Вольфсбург (Німеччина)

Торіно (Турин, Італія)

Зеніт (Санкт-Петербург, Росія)

Севілья (Іспанія)

Брюгге (Бельгія)

Бешикташ (Стамбул, Туреччина)

Вільярреал (Іспанія)

Динамо (Москва, Росія)

Інтернаціонале (Мілан, Італія)

Рома (Рим, Італія)

Евертон (Ліверпуль, Англія)

Наполі (Неаполь, Італія)

Фіорентина (Флоренція, Італія)

Аякс (Амстердам, Нідерланди)

Нагадаємо, київське Динамо в 1/16 фіналу з великими труднощами пройшло французький клуб Генгам.

Водночас, дніпропетровський Дніпро внічию зіграв з грецьким Олімпіакосом.