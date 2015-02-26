"Дніпро" вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

У грецькому Піреї завершився матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Олімпіакос" приймав дніпропетровський "Дніпро" та зіграв внічию - 2:2.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Греки передбачувано активно розпочали матч і відразу ж спробували змести оборону "Дніпра". Частково гравцям "Олімпіакоса" це вдалося. Вони забили швидкий гол на 13-й хвилині гри. У греків пройшла проникаюча передача по центру штрафного "Дніпра", а Костас Мітроглу пробив низом повз воротаря "Дніпра" Дениса Бойко точно в кут воріт.

Тим не менш, гравці "Дніпра" не втратили самовладання у важкий момент і швидко вирівняли гру. А на 22-й хвилині гості зрівняли рахунок на табло. Після навісу Руслана Ротаня зі штрафного Артем Федецький головою намагався вразити ворота суперника метрів з чотирьох, воротар греків Роберто Хіменес відбив м'яч, але Федецький був першим на добиванні і знову головою з гострого кута відправив м'яч у сітку - 1:1.

У другому таймі гравці "Дніпра" впевнено тримали ситуацію під контролем. Але, кінцівка гри вийшла досить бурхливою. На 90-й хвилині аргентинський легіонер "Олімпіакоса" Алехандро Домінгес реалізував пенальті і вивів свою команду вперед - 2:1. Проте гості зуміли довести матч до логічної нічиєї. У доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Нікола Калініч зрівняв рахунок.

Таким чином, за сумою двох матчів "Дніпро" обіграв "Олімпіакос" із загальним рахунком 4:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 1/8 фіналу Ліги Європи також вийшло київське "Динамо". Ще один представник України - донецький "Шахтар" бере участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.