"Динамо" обіграло "Генгам" в 1/16 фіналу Ліги Європи

У Києві завершився матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Динамо" приймало французький "Генгам" і виграло з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Гра розпочалася з активних атак французів, але в середині першого тайму кияни перехопили ініціативу і Лукаш Теодорчик відкрив рахунок у матчі. А після перерви події розвивалися дуже динамічно. На 46-й хвилині Віталій Буяльський подвоїв перевагу киян. Але, вже на 66-й хвилині, Крістоф Манданне забив м'яч у відповідь і вирівняв шанси команд за сумою двох ігор - 2:1. Вирішальним виявився епізод в штрафній, коли французи збили Лукаша Теодорчика. Пенальті реалізував Олег Гусєв - 3:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Динамо" вийшло у 1/8 фіналу змагань, обігравши французький клуб за сумою двох матчів з підсумковим рахунком 4:3.