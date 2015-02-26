Матч "Динамо"-"Генгам" зупиняли через хуліганство вболівальників

21:47, 26 лютого 2015
Спорт
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оновлено

Матч Ліги Європи "Динамо"-"Генгам" зупинено на 82-й хвилині на невизначений час через уболівальників, які вибігли на бігові доріжки .

Динамо - Генгам

Як передає кореспондент УНІАН, це фани "Динамо".

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Кияни до зупинки вигравали 3:1, що є прохідним в 1/8 фіналу результатом.

Гру продовжено через 5 хвилин.

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