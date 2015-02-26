"Українські отамани" і "Кубинські приборкувачі" успішно пройшли процедуру зважування перед матчем WSB
У Києві відбулася офіційна процедура зважування перед матчем 7-го туру групового етапу змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) між «Українськими отаманами» та «Кубинськими приборкувачами».
За її підсумками всі боксери вклалися в ліміт своїх вагових категорій, повідомляє прес-служба "отаманів".
Український клуб у матчі проти діючих чемпіонів WSB представлятимуть чотири легіонера - узбеки Хасанбой Дусматов (до 49 кг) і Хоршид Норматов (до 75 кг), киргиз Омурбек Малабеков (до 56 кг) і білорус Сергій Корнєєв (до 91 кг). Також на ринг вийде українець Володимир Матвійчук (до 64 кг).
Склад пар матчу «Українські отамани» - «Кубинські приборкувачі»
До 49 кг Хасанбой Дусматов - Йоахніс Аргілагос Перес
До 56 кг Омурбек Малабеков - Енді Круз Гомес
До 64 кг. Володимир Матвійчук - Ясніер Толедо Лопес
До 75 кг. Хоршид Норматов - Арлен Лопес Кардона
До 91 кг Сергій Корнєєв - Эріснальді Костілья Савон
Матч «Українські отамани» - «Кубинські приборкувачі» відбудеться 27 лютого в столичному Палаці спорту.
УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчевої зустрічі о 21-30.