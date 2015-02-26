"Українські отамани" і "Кубинські приборкувачі" успішно пройшли процедуру зважування перед матчем WSB

За її підсумками всі боксери вклалися в ліміт своїх вагових категорій, повідомляє прес-служба "отаманів".

Український клуб у матчі проти діючих чемпіонів WSB представлятимуть чотири легіонера - узбеки Хасанбой Дусматов (до 49 кг) і Хоршид Норматов (до 75 кг), киргиз Омурбек Малабеков (до 56 кг) і білорус Сергій Корнєєв (до 91 кг). Також на ринг вийде українець Володимир Матвійчук (до 64 кг).

Склад пар матчу «Українські отамани» - «Кубинські приборкувачі»

До 49 кг Хасанбой Дусматов - Йоахніс Аргілагос Перес

До 56 кг Омурбек Малабеков - Енді Круз Гомес

До 64 кг. Володимир Матвійчук - Ясніер Толедо Лопес

До 75 кг. Хоршид Норматов - Арлен Лопес Кардона

До 91 кг Сергій Корнєєв - Эріснальді Костілья Савон

Матч «Українські отамани» - «Кубинські приборкувачі» відбудеться 27 лютого в столичному Палаці спорту.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчевої зустрічі о 21-30.