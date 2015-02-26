Українець Стаховський програв у чвертьфіналі тенісного турніру в Дубаї

У чвертьфінальному матчі українець у впертій боротьбі поступився четвертій ракетці турніру чеху Томашу Бердиху (8-й - у світовій класифікації) - 3:6, 6:4, 2:6, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Стаховського три подвійні помилки, а от його суперник відзначився 9 подачами навиліт.

Стаховський заробив на цьому турнірі 52 тис. доларів призових і 90 рейтингових очок.

Таким чином, єдиним українцем, який залишився в числі учасників тенісних турнірів нинішнього тижня, є Олександр Долгополов. який в ніч на п'ятницю в Акапулько (Мексика) зіграє в матчі 1/4 фіналу з Кеї Нісікорі (Японія).