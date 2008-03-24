«Динамо» образилося на вболівальників

Воротар Олександр Шовковський прокоментував перемогу над «Кривбасом» і озвучив претензії команди до вболівальників.

"Мені б хотілось перейти від перипетій матчу і зупинитись на іншому питанні. У нас дуже хороші і справедливі вболівальники. Вони чітко висловлюють свої вимоги до гравців «Динамо» і навіть коли у нас не все вдало складається, приходять на стадіон підтримати нас. За це ми їм вдячні!

Але є один аспект, який я, як капітан команди, не можу упустити. Ми становимо єдине ціле. Коли я говорю «Ми», під розумію, у першу чергу, команду. І зараз хочу сказати від імені всіх гравців. Ми вважаємо, що якщо відбувається зневажання на адресу одного гравця – образа наноситься на всю команду в цілому. І сьогодні на знак протесту почутих висловлювань на трибунах, зокрема – на адресу Владислава Ващука, ми не підійшли подякувати вболівальникам. Це наш своєрідний протест. У нас немає іншого способу донести свою позицію. Гравці не можуть змусити вболівальників це зробити, але ми можемо показати свою позицію до таких вчинків. Вважаю, у нас не повинно бути вигороджування чи прославлення окремого гравця. Повторюсь, у даному випадку я висловлюю позицію всієї команди", - заявив Шовковський.

Офіційний сайт ФК "Динамо Київ"