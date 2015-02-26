Ліга Європи, 1/16 фіналу, "Олімпіакос" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Це буде гра-відповідь першої стадії плей-офф - 1/16 фіналу турніру.

Перший матч, що відбувся тиждень тому в Києві, завершився перемогою номінальних господарів поля - "Дніпра" - з рахунком 2:0. Команда перемогла завдяки голам Джаби Канкави та Руслана Ротаня. Матч відбувся в Києві, так як УЄФА досі не скасував свою інструкцію щодо небезпечності проведення матчів на території України на схід і південь від Києва. Крім Донецька і Луганська, міжнародні ігри досі заборонено проводити в Дніпропетровську, Харкові та Одесі, де стадіони повністю відповідають всім нормам і вимогам УЄФА.

До нинішнього протистояння "Дніпро" ніколи не зустрічався з командами з Греції. У той же час, "Олімпіакос" у чотирьох попередніх домашніх матчах з представниками України домігся двох нічиїх при двох поразках. Більш того, греки жодного разу не зуміли завершити матч проти українців без пропущених голів.

У той же час, "Олімпіакос" виграв шість останніх домашніх поєдинків на європейській арені. А "Дніпро" в останніх семи гостьових єврокубкових матчах здобув лише одну перемогу при 2 нічиїх та 4 поразках. У поточному розіграші турніру дніпропетровці виграли в гостях тільки у "Карабаху" (2:1).

Нарешті, "Олімпіакос" не вигравав двоматчеві протистояння у плей-офф єврокубків починаючи з сезону 2011/12, коли вибив на стадії 1/16 фіналу російський "Рубін" (Казань). "Дніпро" вийшов до 1/16 фіналу турніру в четвертий раз, якщо брати відлік з сезону 2004/05, коли ще в рамках Кубка УЄФА з'явився груповий етап, але в другий етап плей-офф дніпропетровці поки не пробилися жодного разу.

У сьогоднішньому матчі "Дніпро" може дозволити собі програти з мінімальною різницею в 1 м'яч (з будь-яким рахунком) або в 2 м'ячі, якщо сам заб'є (1:3, 2:4 і т. д.). Зрозуміло, "Дніпро" також влаштує нічия або перемога. При рахунку 2:0 на користь господарів буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті. "Олімпіакос" влаштує тільки перемога з великим рахунком (3:0, 4:1, і т. д.).

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається грецький клуб. Ставки на перемогу "Олімпіакоса" приймаються з коефіцієнтом 1,65 до 1, на нічию - 3,49 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 5,04 до 1.

У той же час, букмекери не вірять у перемогу "Олімпіакоса" з великим рахунком і фаворитом у боротьбі за вихід у наступне коло є "Дніпро". Ставки на прохід "Дніпра" приймаються з коефіцієнтом 1,23 до 1, у той час як на успіх "Олімпіакоса" за сумою двох ігор - 3,80 до 1.

Стартові склади команд:

Олімпіакос: 16. Роберто, 23. Сіовас, 26. Масуаку, 45. Феліпе Сантана, 5. Мілівоєвич, 6. Афеллай, 9. Дурмаз, 11. Касамі, 14. Елабделлауі, 7. Мітроглу, 10. Домінгес

Запасні: 42. Медьєрі, 24. Авлонітіс, 8. Н`Дінга, 25. Фортуніс, 77. Доссеві, 17. Діамантакос, 27. Бенітес Х.

Дніпро: 71. Бойко, 6. Эжидіо, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 25. Федорчук, 29. Ротань, Матеус, 10. Коноплянка

Запасні: 77. Шеліхов, 39. Сваток, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 9. Калініч