"Фінікс" перервав серію невдач у регулярному чемпіонаті НБА перемогою в Денвері

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", за яку виступає український легіонер Олексій Лень, перервала серію невдач з 5 поразок поспіль, вигравши матч у Денвері в місцевих "Наггетс" - 110:96, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Фінікс" потужно провів стартову 12-хвилинку матчу, створивши собі перевагу за підсумками чверті в 9 очок - 35:26. Щоправда, у 2-й чверті господарі трохи скоротили відставання від суперника (25:23). Але, після великої перерви гості не лише утримували свою перевагу, а збільшували її з кожним ігровим відрізком. Третя чверть завершилася з рахунком 25:22 на користь "сонячних", а четверта - 27:23.

У підсумку, перевага гостей досягла 14 балів.

Олексій Лень відіграв 21 хвилину, за які набрав 6 очок (2/8 ігри 2/4 зі штрафних), 10 підбирань (5 в атаці), 1 блок-шот, допустив 1 втрату та отримав 4 персональних зауваження.

Таким чином, "Фінікс" здобув 30-ту перемогу в чемпіонаті при 28 поразках. Команда як і раніше знаходиться на 10-му місці в турнірній таблиці Конференції "Захід" не потрапляючи в плей-офф. Згідно з регламентом НБА, до турніру на вибування, де і розігрується звання чемпіона ліги, потрапляють по 8 найсильніших команд від Східної і Західної конференцій.