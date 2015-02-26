Долгополов вийшов у чвертьфінал тенісного турніру в Акапулько

У матчі другого кола киянин, посіяний під 5-м номером, за годину впорався з 57-ю ракеткою світу Андреасом Хайдером-Мауером з Австрії - 6:2, 6:3, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Долгополова 5 ейсів в цьому матчі.

Наступним суперником українця стане лідер посіву - японець Кей Нісікорі, що займає 5-е місце у світовій класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів.

На даний момент рахунок особистих зустрічей між суперниками 2:0 на користь представника Японії.

У свою чергу, Леся Цуренко не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA, який також проходить у Акапулько.

У матчі другого раунду киянка поступилася п'ятій ракетці турніру Тімі Бачински зі Швейцарії- 2:6, 6:7(4). На рахунку Цуренко 1 ейс і 6 подвійних помилок. Матч тривав 1 годину 41 хвилину.

Турнір в Акапулько триватиме до 1 березня.