Президент МОК відзначив прогрес у підготовці до Ігор-2016 в Ріо

12:48, 26 лютого 2015
Спорт
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Координаційна комісія Міжнародного Олімпійського Комітету, до якої входить і член Виконкому МОК, президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, завершила свою восьму інспекцію столицею Ігор XXXI Олімпіади.

Организаторы рассчитывают на интерес к Олимпиаде у местного населения / rio2016.com

Учасники візиту залишились задоволені помітним прогресом Ріо-де-Жанейро у сфері будівництва спортивних об’єктів, залученні волонтерів та підготовкою до естафети Олімпійського вогню, повідомляє прес-служба НОК України.

Зокрема, президент МОК Томас Бах відзначив: «Ми побачили, що за останні два місяці у підготовці до Ігор-2016 намітився значний прогрес. Я з тих людей, які воліють не шукати проблеми, а вирішувати їх. Ми бачимо, що тут є деякі відставання від термінів, однак я впевнений, що ми посилимо спільну роботу з владою країни. Зараз саме час, щоб внести деякі корективи в нашу спільну роботу. Я хочу, щоб після церемонії закриття Ігор у 2016 році ми могли сказати місцевим жителям, що завдяки проведенню такого значного олімпійського форуму Ріо-де-Жанейро став краще і безпечніше, ніж до того, як місто було оголошено господарем Олімпійських ігор в 2009 році».

Члени Координаційної комісії також провели робочу зустріч і з презентом Бразилії Ділмою Руссефф, яка висловила готовність і надалі всіляко підтримувати підготовку до найголовніших стартів чотирьохріччя.

Зараз Оргкомітет Ріо-2016 вступає у найбільш інтенсивний етап підготовки, де, зокрема, деталізується план проведення тестових змагань тощо.

Наступний візит Координаційної комісії заплановано на серпень 2015 року.

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