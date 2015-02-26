"Дніпро" віддав в оренду чотирьох футболістів

12:30, 26 лютого 2015
Спорт
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Гравці поповнять ряди "Волині" і "Нафтовика".

Сергей Политыло перешел в другую команду Премьер-лиги / football.ua

Чотири футболіста дніпропетровського «Дніпра» віддані в оренду іншим клубам до кінця нинішнього сезону.

Про це повідомляє клубна прес-служба.

Сергій Політило та Володимир Польовий перейшли в луцьку «Волинь», а Ігор Варцаба та Дмитро Крапівний - охтирський «Нафтовик».

Таким чином, футболісти зможуть провести всю весняну частину сезону, що стартує 28 лютого, в нових командах.

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