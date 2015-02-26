"Дніпро" віддав в оренду чотирьох футболістів

Чотири футболіста дніпропетровського «Дніпра» віддані в оренду іншим клубам до кінця нинішнього сезону.

Про це повідомляє клубна прес-служба.

Сергій Політило та Володимир Польовий перейшли в луцьку «Волинь», а Ігор Варцаба та Дмитро Крапівний - охтирський «Нафтовик».

Таким чином, футболісти зможуть провести всю весняну частину сезону, що стартує 28 лютого, в нових командах.