"Дніпро" віддав в оренду чотирьох футболістів
12:30, 26 лютого 2015Спорт
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Гравці поповнять ряди "Волині" і "Нафтовика".
Сергій Політило перейшов в іншу команду Прем'єр-ліги / football.ua
Чотири футболіста дніпропетровського «Дніпра» віддані в оренду іншим клубам до кінця нинішнього сезону.
Про це повідомляє клубна прес-служба.
Сергій Політило та Володимир Польовий перейшли в луцьку «Волинь», а Ігор Варцаба та Дмитро Крапівний - охтирський «Нафтовик».
Таким чином, футболісти зможуть провести всю весняну частину сезону, що стартує 28 лютого, в нових командах.
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