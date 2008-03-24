Луческу скаржиться, що у нього вкрали 3 очки

Головний тренер ФК «Шахтар» Мірча Луческу звинувачує в програші своєї команди суддівську бригаду матчу «Таврія» (Сімферополь) – «Шахтар» (Донецьк).

«Про суддю я скажу: «Як можна судити так, щоб вкрасти 3 очки?» Думаю, що це ганебне для українського футболу явище. Особливо порівняно з тим, як судять інші команди. Особливо київське «Динамо», яке б`ється з нами за перше місце. Якщо ми не маємо права виграти чемпіонат, треба нам про це так і сказати», - цитує наставника прес-служба ФК «Шахтар».

Мірча Луческу також пояснив, в чому саме суддя зачепив інтереси «Шахтаря». «Сьогодні були два чисті пенальті, були фоли, які повинні були призначатися. Гравці «Шахтаря» постійно провокувалися свистками. Коли Гладкий одержав жовту картку за симуляцію, був фол ззаду, тут однозначно повинен був призначатися одинадцятиметровий. Був епізод, коли гравець «Таврії» лежав на траві, а м`яч влучив йому в руку», - перерахував Луческу свої претензії до арбітра зустрічі, одесита Віктора Швецова.

Нагадаємо, що матч проти сімферопольської «Таврії» донеччани програли з рахунком 2:3.

Остров