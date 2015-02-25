"Монако" і "Байєр" виграли матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Це були перші матчі 1/8 фіналу турніру.

Гра в Лондоні несподівано пройшла за переваги гостей, де "Монако" не поступався "Арсеналу" в ігрових моментах, в в реалізації гольових епізодів французи істотно перевершили опонентів.

На 38-й хвилині рахунок красивим ударом з дальньої дистанції з-за штрафного майданчика відкрив Жоффрей Кондогбія. Справедливості заради варто відзначити, що м'яч по дорозі у ворота влучив у захисника "Арсеналу" і воротар був дезорієнтований, не зумівши навіть спробувати відбити цей удар. А відразу ж після перерви, на 53-й хвилині, болгарський легіонер "Монако" Дімітар Бербатов не менш красивим ударом подвоїв перевагу гостей - 0:2. І лише на 90-й хвилині Алекс Окслейд-Чемберлен ударом з-за штрафного скоротив перевагу суперника в рахунку (1:2). Але в доданий арбітром час, на 94-й хвилині Яннік Феррейра-Карраско ударом в дальній нижній кут воріт встановив остаточний рахунок у матчі - 1:3.

В паралельному матчі у Леверкузені, єдиний гол на 57-й хвилині у складі німецького клубу забив Хакан Чалханоглу. Більш того, на 76-й хвилині Тіагу заробив вилучення, отримавши другу жовту картку і, автоматично, червону внаслідок чого "Атлетико" кінцівку матчу догравав у меншості.

Матчі-відповіді в обох парарх відбудуться 17 березня, відповідно, в Монако і Мадриді.