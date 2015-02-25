Українка Світоліна поступилася екс-першій ракетці світу на тенісному турнірі в Досі

У матчі другого раунду харків'янка за 2 години 16 хвилин поступилася екс-першій ракетці світу дворазовій переможниці Відкритого чемпіонату Австралії Вікторії Азаренко з Білорусі, повідомляє Тенісний портал України.

Гра проходила у впертій боротьбі і Світоліній вдалося навіть виграти одну партію, але на більше її не вистачило - 3:6, 7:6(4), 1:6.

На рахунку українки 2 ейса та 5 подвійних помилок. Крім того, у виграній другій партії українка зуміла відіграти один матчбол суперниці на своїй подачі.