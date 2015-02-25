Гендиректор ФК "Металіст" підтвердив проведення домашніх ігор команди на стадіоні в Харкові

Команда буде проводити ігри на стадіоні у Харкові, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Зокрема, Нотченко зазначив: "Після тривалих і важких переговорів, викликаних відсутністю розуміння ситуації у керівництва ОСК «Металіст», при підтримці і допомозі руху фанатів Ultras Харків, і завдяки особистому сприянню голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Львовича Райніна футбольному клубу вдалося домовитися про оренду стадіону «Металіст» до кінця сезону".

Щодо питання, чи розглядався варіант з проведенням домашніх матчів на стадіоні в місті Суми, гендиректор зазначив: "Так, такий варіант дійсно був. І ми щиро вдячні керівництву сумського стадіону «Ювілейний», яке було готове прийняти харківський клуб. Але пріоритетом для нас завжди залишався Харків і харківські вболівальники. Тому ми доклали всіх зусиль, щоб знайти компроміс з керівництвом стадіону «Металіст». І зараз ми можемо з упевненістю сказати - «Металіст» буде грати в Харкові на рідному стадіоні".