Президент "Українських отаманів" готовий зняти команду зі змагань WSB через упереджене суддівство

У матчі, який відбувся 21 лютого у Волгограді, і в якому українська команда поступилися росіянам з рахунком 0:5, на думку президента «отаманів» рахунок матчевої зустрічі абсолютно не відповідав реальному перебігу подій у ринзі, повідомляє прес-служба "отаманів".

З цього приводу Володимир Продивус висловив незадоволення діями суддів матчу та наголосив, що буде відстоювати інтереси команди перед керівництвом AIBA: «На мою думку, у поєдинку в Волгограді нашу команду відверто пограбували і зробили це на очах у всього світу. Закривати очі на подібні речі я не буду. В Росії в нас не тільки відібрали дві перемоги, а ще й позбавили наших боксерів шансів на подальшу боротьбу за Олімпійські ліцензії. А це більш ніж принципове питання для мне як президента клубу та Федерації боксу України. Вечір боксу в Росії показав, що ми маємо конкурентну команду, яка може нав’язати боротьбу найсильнішим командам. Проте змагатися ще й проти третьої сили, якою в матчі з росіянами виступила суддівська бригада, я не бачу сенсу. Ми за чесну боротьбу та справедливі результати. Я не думаю, що боксери та тренерський склад «Команди Росії» були зацікавлені в подібних речах. На мою думку, російська команда не потребує сторонньої допомоги для того щоб перемагати. Але трапилось те, свідками чого стали усі ми».

Окрім того, Продивус відзначив: «Я знаю, що протест за правилами ми подавати не можемо. Проте, сидіти склавши руки я не буду, в першу чергу я не маю права це робити по відношенню до самих боксерів та тренерського складу, по відношення до їх праці, старань та й заради справедливості. Ми маємо виборювати повагу до себе та рівне відношення з боку суддів до усіх команд Всесвітньої серії боксу. Тому ми вже висловили своє незадоволення керівництву WSB та надішлемо офіційний лист до дирекції AIBA з проханням розібратися у виниклій ситуації та зробити усе можливе, щоб подібного у змаганнях WSB більше не повторювалося».

І на завершення президент ФБУ наголосив: «В разі, якщо наш лист буде проігноровано та подібне суддівське свавілля буде повторюватися надалі ми готові до максимально рішучих дій. Якщо нас не почують – ми знімемо команду зі змагань».

Стосовно найближчого поєдинку проти кубинської команди Володимир Продивус зазначив: «Найближчої п’ятниці ми будемо змагатися з найсильнішою командою змагань Всесвітньої серії боксу минулого сезону. Тому, я впевнений, що ми станемо свідками надзвичайно цікавих поєдинків. Я вірю у нашу команду та вірю в те, що ми дамо бій кубинцям».