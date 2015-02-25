Юніорки Журавок і Меркушина потраплять у заявку збірної України на ЧС з біатлону

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, повідомляє прес-служба ФБУ.

- Меркушина і Журавок дійсно поїдуть, але поїде і Ольга Абрамова, щоправда, як запасна, - зазначив Бринзак. - Вона буде заявлена на чемпіонат і в будь-який момент може бути притягнута до гонок. Всього у заявці у нас буде сім спортсменок. Логіка рішення така, що на чемпіонаті світу нам не так важливі 20-30-е місця (які можуть займати Наталія Бурдига та Ольга Абрамова - УНІАН), а набагато правильніше з точки зору перспективи обкатати молодих спортсменок, дати їм можливість відчути атмосферу такого турніру, показати дівчатам, що ми в них віримо і готові довіряти.

Трійка основних спортсменок у нас є (Валентина Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець - УНІАН), і до них будемо додавати молодь. Сподіваємося, що одна з юніорок буде готова добре пробігти і естафетний етап, але, в крайньому випадку, якщо побачимо, що Настя і Юля - втомлені після навантажень цього сезону, зможемо скористатися допомогою Абрамової.

Також ми залучили до підготовки Дмитра Русинова. П'ятірка наших хлопців вже відома, а вибір між Русиновим і Володимиром Семаковим тренери зроблять на підставі останнього збору та контрольного тренування. Остаточний варіант складу ми дізнаємося вже напередодні вильоту до Фінляндії.

Напередодні низка ЗМІ опублікували інформацію про те, що спортсменки основного складу збірної України з біатлону Наталія Бурдига та Ольга Абрамова не будуть включені в склад на Чемпіонат світу. Крім того, нібито, Бурдига має намір оголосити про завершення кар'єри найближчим часом.

Чемпіонат світу з біатлону відбудеться 5-15 березня в Контіолахті (Фінляндія).