Тенісист Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Дубаї
16:23, 25 лютого 2015Спорт
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Український тенісист Сергій Стаховський пробився у чвертьфінал престижного турніру ATP-500 з призовим фондом 2,082 млн. доларів в Дубаї (ОАЕ).
Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал втретє поспіль / prosport.tsn.ua
У матчі другого раунду українець за 1 годину 42 хвилини обіграв 65-ю ракетку світу Дениса Істоміна з Узбекистану- 6:4, 3:6, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.
У вирішальній партії Стаховський поступався 1:3, але зумів переломити хід боротьби. Сергій реалізував перевагу з 2-го матчболу.
На рахунку українського тенісиста 8 ейсів і 2 подвійні помилки (у Істоміна ці показники 7 і 2 відповідно). Стаховський зробив за матч 3 брейка, його суперник - 2.
Наступний суперник нашого тенісиста визначиться у протистоянні чеха Томаша Бердиха(4) і Сімона Болеллі з Італії.
Це буде третій чвертьфінал Стаховського на турнірах ATP поспіль, причому два з них припадають на турніри серії ATP-500.
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