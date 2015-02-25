Тенісист Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Дубаї

У матчі другого раунду українець за 1 годину 42 хвилини обіграв 65-ю ракетку світу Дениса Істоміна з Узбекистану- 6:4, 3:6, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.

У вирішальній партії Стаховський поступався 1:3, але зумів переломити хід боротьби. Сергій реалізував перевагу з 2-го матчболу.

На рахунку українського тенісиста 8 ейсів і 2 подвійні помилки (у Істоміна ці показники 7 і 2 відповідно). Стаховський зробив за матч 3 брейка, його суперник - 2.

Наступний суперник нашого тенісиста визначиться у протистоянні чеха Томаша Бердиха(4) і Сімона Болеллі з Італії.

Це буде третій чвертьфінал Стаховського на турнірах ATP поспіль, причому два з них припадають на турніри серії ATP-500.