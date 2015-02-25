ФК "Генгам" відмовився організовувати фан-тур на матч з київським "Динамо"

Представник відділу з комунікацій французького футбольного клубу "Генгам" Крістоф Готьє застеріг своїх уболівальників з приводу відвідування матчу 1/16 фіналу ліги Європи з київським "Динамо", повідомляє Dynamomania з посиланням на портал letelegramme.fr

За словами Готьє, "Генгам" відмовився від ідеї організації офіційного виїзду для своїх фанатів, а також рекомендував їм не їхати на гру самостійно в цілях безпеки.

Раніше, на стадії групового раунду розіграшу Ліги Європи сезону 2014/15 дніпропетровський "Дніпро" в Києві грав з французьким "Сент-Етьєном". Тоді між фанатами команд сталася сутичка. Деякі з них отримали травми.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Генгам" відбудеться 26 лютого у Києві, на НСК "Олімпійський".

Перша гра між командами, що відбулася 19 лютого у Франції, завершилася скандальною перемогою господарів з рахунком 2:1. По ходу матчу, в кінцівці першого тайму при рахунку 0:1 на користь "Динамо", арбітр вилучив двох гравців, залишивши український клуб удев'ятьох проти 11 суперників.