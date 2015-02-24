«Українські отамани» зустрінуться з діючими чемпіонами WSB «Кубинськими приборкувачами»

Майбутніми суперниками, зустріччю з якими українська команда завершить перше коло групової стадії змагань, стануть діючі чемпіони змагань WSB, повідомляє прес-служба «отаманів».

Перед матчем з кубинцями «Отамани» посідають другу сходинку підгрупи А з 13-ма балами. Кубинська команда впевнено лідирує у групі з максимальною кількістю балів – 18.

У попередньому турі змагань кубинська команда перемогла «Британських левових сердець» з рахунком 4:1, тоді як «Українські отамани» поступилися «Команді Росії» з рахунком 0:5.

«Найближчої п’ятниці нас очікує неймовірно яскравий вечір боксу, який, я впевнений, подарують глядачам учасники матчевої зустрічі. Нашим хлопцям будуть протистояти діючі чемпіони Всесвітньої серії боксу, тому я переконаний, що поєдинки будуть дійсно на найвищому рівні. До України кубинська команда прибуде у своєму найкращому складі, в якому будуть діючі призери Олімпійських ігор та світових першостей, - сказав директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк. – Також хочу подякувати прихильникам і шанувальникам нашого клубу за надзвичайно активний інтерес до цього матчу, про що свідчить статистика продажу квитків. Зараз для нашої команди надзвичайно важлива підтримка, тому я закликаю усіх прийти 27 лютого у столичний Палац спорту та підтримати наш клуб у такому непростому протистоянні».

Сайт УНІАН проведе онлайн-відеотрансляцію матчу «Українських отаманів» і «Кубинських приборкувачів» 27 лютого о 21.30.