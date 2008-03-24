Блохіну поки що не щастить у Росії

У другому турі чемпіонату Росії з футболу новим підопічним Олега Блохіна - команді ФК "Москва" - знову не вдалося здобути перемогу. Москвичі програли 0:2, щоправда, не абикому, а самому чемпіонові, "Зеніту" (голи Аршавін 3, Анюков 59).

На післяматчевій пресс-конференції Блохин нарікав на проблеми зі складом. "Сьогодні нам треба думати, як компонувати команду. Коли за три дні випадають провідні гравці, треба ставити молодь", - сказав він, додавши, що його команда "Програла середину поля".

"У "Зеніта" дуже добрий трикутник Зирянов - Аршавін - Погребняк, вони були дуже сильні перед нашою штрафною, і нам довелося перебудовувати середню лінію", - констатував тренер москвичів, додавши, що "Зеніт" - це зіграна команда, чемпіон країни, і в принципі нічого страшного не сталося, це тільки 2-й тур, і нас чекає тривалий чемпіонат".