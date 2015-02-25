Українка Цуренко вийшла у друге коло тенісного турніру в Акапулько
12:17, 25 лютого 2015Спорт
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Українська тенісистка Леся Цуренко вдало стартувала на турнірі WTA в Акапулько (Мексика).
Леся Цуренко виграла на старті турніру в Акапулько / xsport.ua
У матчі першого раунду киянка перемогла представницю Мексики Ану Софію-Санчес - 6:2, 6:0, повідомляє Тенісний портал України.
Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин.
На рахунку Цуренко 2 ейси і 8 подвійних помилок.
Наступною суперницею української тенісистки стане Тімі Бачински зі Швейцарії, посіяна організаторами під 5-м номером.
Як повідомляв УНІАН, напередодні перший матч на турнірі в Акапулько виграв кращий український тенісист у чоловічому рейтингу АТР Олександр Долгополов. Він переграв Семюела Грота з Австралії- 6:3, 4:6, 6:0.
Турнір в Акапулько триватиме до 1 березня.
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