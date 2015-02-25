Українка Цуренко вийшла у друге коло тенісного турніру в Акапулько

12:17, 25 лютого 2015
Спорт
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Українська тенісистка Леся Цуренко вдало стартувала на турнірі WTA в Акапулько (Мексика).

Леся Цуренко выиграла на старте турнира в Акапулько / xsport.ua

У матчі першого раунду киянка перемогла представницю Мексики Ану Софію-Санчес - 6:2, 6:0, повідомляє Тенісний портал України.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин.

На рахунку Цуренко 2 ейси і 8 подвійних помилок.

Наступною суперницею української тенісистки стане Тімі Бачински зі Швейцарії, посіяна організаторами під 5-м номером.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перший матч на турнірі в Акапулько виграв кращий український тенісист у чоловічому рейтингу АТР Олександр Долгополов. Він переграв Семюела Грота з Австралії- 6:3, 4:6, 6:0.

Турнір в Акапулько триватиме до 1 березня.

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