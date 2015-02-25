ФК "Чорноморець" уклав контракт з новим спонсором з ОАЕ

Фінансова складова спонсорського контракту є конфіденційною, повідомляє прес-служба клубу.

Появу нового спонсора прокоментував генеральний директор клубу Сергій Керницький: "У нинішній непростий для всієї країни і для футболу, зокрема, час, важливий, перш за все, сам факт наявності меценатів та їх готовність інвестувати фінансові ресурси в розвиток і підтримку спорту. Рішення про незначний термін угоди прийнято сторонами свідомо і пов'язане з необхідністю подальшого визначення перспектив і умов співпраці, з урахуванням розвитку фінансово-економічної ситуації в Україні та в Одеському регіоні. При цьому ФК «Чорноморець» завжди відкритий до будь-яких партнерських пропозицій з боку потенційних спонсорів та рекламодавців на максимально взаємовигідних умовах".

ФК "Чорноморець" виявився в критичній фінансовій ситуації восени минулого року. Через це команду покинув багаторічний тренер Роман Григорчук, який неодноразово виводив "Чорноморець" в єврокубки і добився першого в історії виходу одеситів у весняну частину Ліги Європи. Орім тренера команду також залишили ряд гравців основного складу.

У сезоні-2014/15 в турнірній таблиці Прем'єр-ліги "Чорноморець" займає 9-е місце (у нижній частині таблиці), в той час як раніше, протягом багатьох років стабільно входив в 5-ку кращих команд країни.