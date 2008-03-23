Результати ”супердня” в англійській Прем`єр-лізі

Закінчилися останні два матчі 31-го туру англійської Прем`єр-ліги.

МЮ - Ліверпуль 3:0 (Браун 34, Роналду 80, Нані 81)

Челсі - Арсенал 2:1 (Дрогба 73, 80 - Санья 58).

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Блекберн – Віган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кінг 15, пен.)

Болтон – Манчестер Сіті 0:0

Ньюкасл – Фулхем 2:0 (Відука 6, Оуен 83)

Тоттенхем – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83)

Редінг – Бірмінгем 2:1 (Бікей 30, 78 – Сарате 63)

Міддлсборо – Дербі Каунті 1:0 (Шанлі 31)

Астон Вілла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82)

Евертон - Вест Хем 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68).

МЮ залишається одноосібним лідером (73 очки), Челсі виборов собі друге місце (68) в Арсеналу (67), Ліверпуль критично відстав від призової трійки (59 очок), у Евертона - 57.

У верхній частині таблиці Портсмут (50), Астон Вілла, Блекберн і Манчестер Сіті (по 49), Вест Хем (44), Тоттенхем (39).

У нижній - Міддлсбро (34), Ньюкасл (32), Віган і Редінг (по 31), Сандерленд (30), Бірмінгем (27), Болтон (26), Фулхем (23).

У зовсім нижній - Дербі (10 очок).