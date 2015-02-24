"Барселона" і "Ювентус" виграли перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В англійському Манчестері та італійському Турині завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Манчестер Сіті" програв "Барселоні", а "Ювентус" обіграв німецьку "Боруссію" - 2:1.

У Манчестері доля матчу була вирішена ще до перерви. "Барселона" мала велику перевагу з самого початку гри і вже на 16-й хвилині втілила її в перший гол у виконанні Луїса Суареса. Через 14 хвилин Суарес забив ще один гол, оформивши дубль - 0:2. Після перерви, на 69-й хвилині, Агуеро скоротив перевагу гостей до мінімуму (1:2), але більше "городянам" зробити так і не вдалося. Більше того, уже в компенсований арбітром час, на 94-й хвилині Ліонель Мессі бив пенальті, але воротар відбив удар у виконанні аргентинця. А кількома хвилинами раніше Мессі забив гол, але судді визначили офсайд.

У Турині основні події також розвивалися в першому таймі. Гравець "Ювентуса" Карлос Тевес вже на 13-й хвилині відкрив рахунок, але, за 5 хвилин Марко Ройс зрівняв результат - 1:1. Доля матчу була вирішена на 43-й хвилині, коли Альваро Мората забив переможний для італійської команди гол, 2:1.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 18 березня, відповідно, в Барселоні і Дортмунді.