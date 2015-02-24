Четверо українських саночників візьмуть участь в чемпіонаті Європи
15:59, 24 лютого 2015Спорт
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Українська команда з санного спорту вирушила на європейську першість в Сочі (Росія).
На чемпіонаті Європи буде розіграно 5 комплектів нагород / noc-ukr.org
На чемпіонаті Європи українська заявка нараховує 4 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Україну представлятимуть Роман Захарків, Андрій Мандзій, Олександр Оболончик та Олена Стецків.
Програма чемпіонату включає розіграш медалей в одиночному розряді, у двомісних санях та змішаній командній естафеті.
Чемпіонат Європи відбудеться в олімпійському Сочі з 28 лютого по 1 березня.
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