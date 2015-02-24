Четверо українських саночників візьмуть участь в чемпіонаті Європи

Українська команда з санного спорту вирушила на європейську першість в Сочі (Росія).

На чемпіонаті Європи українська заявка нараховує 4 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Україну представлятимуть Роман Захарків, Андрій Мандзій, Олександр Оболончик та Олена Стецків. Програма чемпіонату включає розіграш медалей в одиночному розряді, у двомісних санях та змішаній командній естафеті. Чемпіонат Європи відбудеться в олімпійському Сочі з 28 лютого по 1 березня.

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