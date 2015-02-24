Тенісист Стаховський вийшов у друге коло турніру в Дубаї

У матчі першого раунду українець за 1 годину 41 хвилину обіграв 30-у ракетку світу Лукаша Росола з Чехії - 4:6,6:1,6:4, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Стаховського 6 ейсів і 2 подвійні помилки. Росол відзначився 2 подачами навиліт, але зробив 7 подвійних помилок. Ключовим моментом гри став 4-й гейм вирішальної партії, коли українець відіграв 5 брекпойнтів. За весь матч Стаховський зробив 3 брейка, а Росол - 1 (у стартовому геймі зустрічі).

Тиждень тому український тенісист обіграв Росола в першому колі турніру в Марселі (Франція).

За вихід у чвертьфінал Стаховський посперечається з Денисом Істоміним з Узбекистану (69-я ракетка світу). Це буде їхня четверта офіційна зустріч. Поки рахунок особистих зустрічей 2-1 на користь українського тенісиста.