Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, "Ювентус" - "Боруссія": відео онлайн-трансляція

Це буде перша гра 1/8 фіналу турніру.

У попередній раз "Ювентус" і "Боруссія" зустрічалися в 1997-му році, у фінальному матчі Ліги чемпіонів. "Боруссія" перемогла з рахунком 3:1 і завоювала свій єдиний Кубок європейських чемпіонів в історії. "Ювентус" переміг у турнірі двічі і розраховує поквитатися з дортмундцями зараз, в 1/8 фіналу.

Фінішувавши в групі А на другому місці слідом за іспанським "Атлетіко" (Мадрид), "Ювентус" спробує пробитися в свій другий чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА з 2006 року. На груповому етапі туринці виграли 3 матчі при 1 нічиїй та 2 поразках - 10 очок. Італійці відстали від "Атлетіко" (13 балів), але випередили грецький "Олімпіакос" з Пірея (9) і шведський "Мальме" (3).

"Боруссія" пробилася в плей-офф в третій раз поспіль. У боротьбі за перше місце в групі D дортмундці випередили англійський "Арсенал" (Лондон) за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів - по 13 очок, бельгійський "Андерлехт" з Брюсселя (6 очок) і турецький "Галатасарай" зі Стамбула (1). "Борусія" виграла 4 матчі при 1 нічиїй й 1 поразці. В очних зустрічах "Боруссія" - "Арсенал" команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 2:0, але, в підсумковій таблиці, у "Боруссії" різниця м'ячів "+10", а у "Арсенала" - "+7".

В сьогоднішній зустрічі фаворитом на котируваннях букмекерських контор є "Ювентус". На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,97 до 1, на нічию - 3,24 до 1, на перемогу "Боруссії" - 3,78 до 1.

Стартові склади команд:

Ювентус: 1. Буффон, 33. Евра, 26. Ліхтштайнер, 19. Бонуччі, 3. Кьелліні, 6. Погба, 23. Відаль, 8. Маркізіо, 21. Пірло, 9. Мората, 10. Тевес

Запасні: 30. Сторарі, 4. Касерес, 5. Огбонна, 11. Коман К., 20. Падоін, 37. Перейра, 14. Льоренте

Боруссія Д: 1. Вайденфеллер, 15. Хуммельс, 25. Папастатопулос, 29. Шмельцер, 10. Мхітарян, 18. Шахін, 26. Пищек, 8. Гюндоган, 11. Ройс, 9. Іммобілє, 17. Обамейянг

Запасні: 20. Ланжерак, 21. Кірх, 5. Кель, 7. Кагава, 16. Блащіковські, 28. Гінтер, 20. Рамос