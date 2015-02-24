Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, "Манчестер Сіті" - "Барселона": відео онлайн-трансляція

Це буде перший матч 1/8 фіналу турніру.

Як і в минулому сезоні 2013/14 команди знову зійдуться на першій стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Рік тому "Барселона" виграла в гостях з рахунком 2:0. Також каталонці виграли вдома (2:1) і впевнено пройшли до чвертьфіналу змагань.

Цього разу, головний тренер "Сіті" Мануель Пеллегріні вірить в успіх власних підопічних: "У минулому році все було інакше. Тоді ми виходили проти "Барселони" після 19 матчів за два місяці і були не в кращій формі. Сподіваюся, цього разу буде по-іншому. Команда зараз перебуває в хороших кондиціях, хоча ми розуміємо, що "Барселона" - це дуже сильний суперник".

Англійці на груповому етапі зайняли 2-е місце в квартеті з німецькою "Баварією" (Мюнхен), італійською "Ромою" (Рим) і російським ЦСКА (Москва). Команда набрала 8 очок - по 2 перемоги , нічиї та поразки. "Сіті" пропустили вперед "Баварію" (15 балів), але випередили "Рому" і ЦСКА (по 5).

У свою чергу, "Барселона" на груповому етапі нинішньої ЛЧ виступала в групі з французьким ПСЖ (Париж), голландським "Аяксом" (Амстердам) та кіпрським АПОЕЛом (Нікосія). Команда здобула перемоги в 5 матчах з 6-ти (одного разу поступившись ПСЖ в гостях, 2:3) і набравши 15 очок впевнено виграла груповий турнір.

У сьогоднішньому матчі на котируваннях букмекерських контор фаворитом знову вважається "Барселона". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,01 до 1, у той час як на перемогу "Манчестер Сіті" - 3,40 до 1, а на нічию - 3,46 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Манчестер Сіті": 1. Харт, 4. Компані, 22. Кліши, 5. Сабалета, 26. Демікеліс, 6. Фернандо, 7. Мілнер, 21. Сілва, 8. Насрі, 16. Агуеро, 10. Джеко.

Запасні: 13. Кабальєро, 3. Санья, 20. Мангала, 15. Навас, 18. Лемпард, 25. Фернандіньо, 14. Боні

Барселона: 1. Тер Штеген, 22. Дані Алвес, 3. Піке, 5. Бускетс, 8. Іньєста, 14. Маскерано, 18. Альба Жорді, 4. Ракітіч, 9. Суарес, 10. Мессі, 11. Неймар

Запасні: 13. Браво, 12. Рафінья, 20. Серхі Роберто, 21. Адріано Коррея, 24. Матьє, 6. Хаві, 7. Педро