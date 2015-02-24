Тенісист Долгополов виграв стартовий матч на турнірі в Акапулько

У стартовому матчі киянин, посіяний під 5-м номером, переграв Самюела Грота з Австралії- 6:3, 4:6, 6:0, повідомляє Тенісний портал України.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини.

На рахунку Долгополова 6 ейсів і 1 подвійна помилка. Його суперник відзначився 10 подачами навиліт і 4 подвійними. Українець зробив 5 брейків, а австралієць лише 1.

Суперник Долгополова по 2-му колу визначиться в матчі між голландцем Робіном Хаасе та Андреасом Хайдером-Мауером з Австрії, який відбудеться в ніч на середу за київським часом.