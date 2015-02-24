10 очок Леня не допомогли "Фініксу" обіграти "Бостон" в матчі регулярного чемпіонату НБА

Український легіонер "сонячних" Олексій Лень набрав 10 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості набагато сильніше провели першу половину гри. У стартовій 12-хвилинці вони оформили 5-очкову перевагу - 21:26, а після малого перерви ще більше підвищили темп і досягли 12-очкової переваги (29:41), довівши загальний рахунок до +17 - 50:67. Після великої перерви "Фінікс" зумів переломити хід гри у третій 10-хвилинці скоротивши загальну перевагу гостей до "+10" (29:22). Мали "сонячні" перевагу і в заключному періоді, але здобути хоча б нічию за підсумками основного часу не зуміли - 31:26 у чверті і 110:115 у підсумковому рахунку.

Лень відіграв на паркеті 32 хвилини, за які набрав 10 очок (5 влучень із середньої дистанції з 7), зробив 12 підборів (1 в атаці), поставив 6 блок-шотів і отримав 2 персональних зауваження.

На даний момент "Фінікс" опустився на 10-е місце в Західній конференції, маючи в своєму активі 29 перемог при 28 поразках. Згідно з регламентом НБА у плей-офф турніру, де безпосередньо розігрується титул чемпіона ліги за підсумками сезону, потрапляють по 8 найсильніших команд Східного і Західного дивізіонів.