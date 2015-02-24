НОК виплачуватиме стипендії медалістам Юнацької Олімпіади

Таке рішення було прийняте і затверджене під час засідання Виконавчого комітету НОК України, повідомляє прес-служба олімпійського комітету.

Програма розрахована на 1 рік і вступить в дію вже з 1 березня поточного року. Її загальний бюджет складає 680 тисяч гривень.

Слід відзначити, що такі стипендії НОК отримують всі чемпіони та призери Юнацьких Олімпійських ігор та медалісти Європейських юнацьких олімпійських фестивалів починаючи з I літніх ЮОІ-2010.

«Національний олімпійський комітет планомірно виконує свою програму щодо підтримки талановитої молоді. Нам важливо, щоб сьогоднішні чемпіони разом зі своїми тренерами отримали стимул та бажання працювати далі і вже через декілька років піднялись на п’єдестал дорослих Ігор. Зараз ми маємо підтримати цих юних атлетів, які є нашою олімпійською надією», - зазначив президент НОК Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, з II літніх Юнацьких Олімпійських ігор Нанкін-2014 українці привезли додому 29 нагород - 9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових медалей.