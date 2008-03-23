Олімпійський вогонь доведеться розпалювати на годину раніше

Церемонія розпалювання Олімпійського вогню для Ігор 2008 року почнеться 24 березня на годину раніше, ніж планувалося.

Причина цього - загроза дощу.

Церемонія відбудеться завтра об 11.00 за київським часом в стародавній Олімпії.

За задумом організаторів, майбутня естафета вогню стане найтривалішою і масштабнішою за всю історію ігор. За 33 дні Олімпійський вогонь побуває на п`ятьох континентах, на Евересті, звідки через Тібет потрапить до Китаю і ще протягом 97 днів пройде 40 тисяч кілометрів територією КНР, побувавши в 113 містах в 31 провінції країни.

За традицією, вогонь запалюється від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала. Сьогодні має відбутися генеральна репетиція, на якій теж буде запалений Олімпійський вогонь.

Літні Олімпійські ігри 2008 (офіційна назва - Ігри XXIX Олімпіади) пройдуть у Пекіні з 8 по 24 серпня.