Боксер Берінчик візьме участь у матчі-відповіді "Українських отаманів" проти "Команди Росії"
16:33, 23 лютого 2015Спорт
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Спортсмен повернеться до WSB у квітні.
Денис Берінчик повертається до складу отаманів / berinchyk.com
Боксер Денис Берінчик допоможе «Українським отаманам» в домашній матчевій зустрічі проти команди Росії, яка відбудеться 17 квітня в Києві, повідомляє офіційний сайт спортсмена.
Берінчик виступав у складі "отаманів" раніше. Він провів 5 боїв, 3 з яких виграв.
На початку нинішнього сезону спортсмен відмовився брати участь у проекті WSB через розбіжності з керівництвом Федерації боксу України.
Берінчик є срібним призером чемпіонату світу-2011 в Баку і Олімпіади-2012 в Лондоні.
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