Боксер Берінчик візьме участь у матчі-відповіді "Українських отаманів" проти "Команди Росії"

Боксер Денис Берінчик допоможе «Українським отаманам» в домашній матчевій зустрічі проти команди Росії, яка відбудеться 17 квітня в Києві, повідомляє офіційний сайт спортсмена.

Берінчик виступав у складі "отаманів" раніше. Він провів 5 боїв, 3 з яких виграв.

На початку нинішнього сезону спортсмен відмовився брати участь у проекті WSB через розбіжності з керівництвом Федерації боксу України.

Берінчик є срібним призером чемпіонату світу-2011 в Баку і Олімпіади-2012 в Лондоні.