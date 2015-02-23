"Шахтар" вийшов у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА

Донеччани вийшли у чвертьфінал змагань.

Гра в Києві проходила в рівній боротьбі і на початку матчу греки навіть відкрили рахунок. На 11-й хвилині влучний удар завдав Нікос Вергос. Але, вже через 16 хвилин, гравець гірників Бека Вачіберадзе реалізував пенальті і зрівняв рахунок. Рівновага протрималася до кінця основного часу матчу.

Доля путівки до чвертьфіналу, згідно з регламентом турніру, вирішилася в серії пенальті. Перші 4 удару гравці обох команд реалізували, а п'яті - не використали. Удар Антоніса Ватусіадіса відбив воротар "Шахтаря" Олег Кудрик, а Вачіберадзе не потрапив у ствір. Ще один раз воротар гірників відзначився при виконанні "Олімпіакосом" шостого пенальті, коли відбив удар албанського легіонера Ардита Толі. У свою чергу, гравець "Шахтаря" Денис Арендарук пробив точно в сітку воріт.

У чвертьфіналі "Шахтар" у гостях зіграє з переможцем матчу "Бенфіка" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія), який відбудеться у вівторок 24 лютого.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 10-18 березня.

У плей-офф турніру на кожному етапі команди проводять по одному матчу. В 1/8 фіналу "Шахтар" був господарем поля, так як став переможцем групового турніру в квартеті Н, в той час як "Олімпіакос" посів 2-е місце в квартеті А. У чвертьфіналі "Шахтар" проведе свій матч у гостях згідно з жеребом. Ігри півфіналу та фіналу пройдуть в рамках міні-турніру на стадіоні УЄФА "Коловре" у швейцарському місті Ньон, розташованому в безпосередній близькості від штаб-квартири Союзу європейських футбольний асоціацій.

У сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги УЄФА - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків. Переможцем першого змагання сезону 2013/14 стала іспанська "Барселона".