Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців, повідомляє офіційний сайт турніру.

Кращими захисниками визнані Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого 26 очок, 12 підбирань, 6 передач й 1 перехоплення, та Рамон Мур («Хімік») – 24 очка, 6 підбирань, 6 передач, 4 перехоплення й 2 блок-шоти.

Серед форвардів були відзначені Руслан Отверченко («Київ») – 41 очко, 8 підбирань, 5 передач й 1 перехоплення, та Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 17.5 очка, 9.5 підбирання, 2.5 передачі в середньому за гру.

Кращим центровим визнаний Анатолій Челован («Говерла») – 16 очок, 8 підбирань, 2 блок-шоти, 1 передача й 1 перехоплення.

В турнірній таблиці Суперліги лідерами, як і раніше, є "Хімік" (Южне) - 24 перемоги / 0 поразок та чинний чемпіон України київський "Будівельник" - 21/3.

На минулому тижні обидві команди провели по одному матчу. "Будівельник" обіграв на виїзді "Миколаїв" - 101:79, а "Хімік" в Южному здолав "Черкаські Мавпи" - 100:71.