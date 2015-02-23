Тенісист Стаховський піднявся на 6 позицій у світовому рейтингу

На цьому тижні українець посідає 53-е місце у світовій класифікації, піднявшись на 6 місць, повідомляє Тенісний портал України.

Кращим серед представників нашої країни залишається Олександр Долгополов, який на цьому тижні опустився на 9 рядків - 33-е місце. Ілля Марченко зберіг за собою 127-у позицію, Денис Молчанов опустився на 179-е місце (-3), а Артем Смирнов - на 388-е (-43).

У свою чергу, в жіночому рейтингу завдяки успішному виступу на турнірі WTA Premier 5 в Дубаї донеччанка Катерина Козлова піднялася на 23 позиції і поставила особистий рекорд - 109-й рядок у світовій класифікації. Тепер Козлова - третя ракетка України.

Найкращими залишаються харків'янка Еліна Світоліна - 27-е місце (-1) і Леся Цуренко - 92-е (-1).

Крім того, на цьому тижні Марина Заневська займає 131 позицію (-4), Юлія Бейгельзімер - 152-у (+7), Катерина Бондаренко - 177-у (+4), а Анастасія Васильєва - 192-у. Новий особистий рекорд також в активі 19-річної Валерії Страхової, яка вперше увійшла до Топ-400 світового рейтингу (395-й рядок).