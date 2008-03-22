Результати 31 туру англійської Прем`єр-ліги (оновлено)

Наближаються матчі лідерів

Англія. Прем`єр-ліга 31 тур Блекберн – Віган 3:1 (Санта Крус 10, 62, Роберт 44 – Кінг 15 пен.) Болтон – Манчестер Сіті 0:0 Ньюкасл – Фулхем 2:0 (Відука 6, Оуен 83) Тоттенхем – Портсмут 2:0 (Бент 80, О’Хара 83) Редінг – Бірмінгем 2:1 (Бікей 30, 78 – Сарате 63) Міддлсборо – Дербі Каунті 1:0 (Шанлі 31) Астон Вілла – Сандерленд 0:1 (Чопра 82) Евертон - Вест Хем 1:1 (Якубу 8 - Аштон 68). Завтра відбудуться зустрічі МЮ - Ліверпуль, Челсі - Арсенал.

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