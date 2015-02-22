Гандбольний "Мотор" не зміг вийти в плей-офф Ліги чемпіонів

В угорському місті Сегед відбувся заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Пік Сегед" приймав на своєму майданчику данський "Ольборг" і зіграв внічию з рахунком 23:23, повідомляє офіційний сайт данського клубу.

Данці зуміли обійти на 1 очко в турнірній таблиці чемпіона України запорізький "Мотор".

Українському клубу, у якого за підсумками 10 матчів на рахунку було 6 очок, потрібно було, що б угорці обов'язково виграли, так як у "Ольборга" також було на рахунку 9 балів, але за підсумками 9 матчів. А в очних поєдинках з "Ольборгом" український клуб мав перевагу.

Тим не менше, гра в Сегеді пройшла в рівній боротьбі. Перший тайм завершився внічию - 10:10. Також в рівній боротьбі пройшла і друга половина гри, за підсумками якої була зафіксована нічия - 23:23.

Таким чином, на рахунку "Ольборга" виявилося 7 балів і клуб посів 4-е місце в підсумковій турнірній таблиці, випередивши "Мотор" (6). Також в плей-офф від Групи D вийшли польський "Віве Кельце" (20), "Пік Сегед" (13) і французький "Дюнкерк" (8).

"Мотору" не вдалося повторити власний рекорд минулого сезону, коли команда вперше в кар'єрі вийшла у плей-офф, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.