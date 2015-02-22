Харлан завоювала бронзу на етапі Кубка світу з фехтування в Бельгії

16:22, 22 лютого 2015
Спорт
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В Генті українська олімпійська чемпіонка програла лише росіянці Великій.

Ольга Харлан выиграла бронзу этапа КМ в Генте / nffu.org.ua

На третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася українська шаблістка Ольга Харлан на етап Кубка світу в бельгійському місті Гент, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

У чвертьфіналі Харлан здобула перемогу над Олімпійською чемпіонкою кореянкою Жійон Кім (15:14), а в півфіналі поступилася росіянці Софії Великій (13:15), яка і стала переможницею турніру.

У фіналі Велика була сильнішою ще однією титулованої спортсменки і лідера світового фехтування американки Маріель Загуніс.

Варто відзначити, що в поточному сезоні золоті нагороди в своєму активі мають тільки Харлан і Велика. Ольга здобула перемоги на турнірі категорії «А» в Афінах і стала переможницею Гран При в Нью-Йорку, а Софія виграла три етапи - у Маргарита Айленд, Орлеані і Генті.

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