Харлан завоювала бронзу на етапі Кубка світу з фехтування в Бельгії

На третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася українська шаблістка Ольга Харлан на етап Кубка світу в бельгійському місті Гент, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

У чвертьфіналі Харлан здобула перемогу над Олімпійською чемпіонкою кореянкою Жійон Кім (15:14), а в півфіналі поступилася росіянці Софії Великій (13:15), яка і стала переможницею турніру.

У фіналі Велика була сильнішою ще однією титулованої спортсменки і лідера світового фехтування американки Маріель Загуніс.

Варто відзначити, що в поточному сезоні золоті нагороди в своєму активі мають тільки Харлан і Велика. Ольга здобула перемоги на турнірі категорії «А» в Афінах і стала переможницею Гран При в Нью-Йорку, а Софія виграла три етапи - у Маргарита Айленд, Орлеані і Генті.