Біатлоністка Журавок стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу

На юніорській світовій першості з біатлону в білоруському Раубічі завершилася гонка переслідування, де українка Юлія Журавок завоювала бронзову медаль.

Наша юна біатлоністка стартувала 8-ю за результатами спринту. Вона жодного разу не схибила на вогневому рубежі, вразивши усі 20 мішеней. Окрім того, вона досить потужно пройшла дистанцію за швидкістю, фінішувавши через 20.7 секунди після переможниці.

Чемпіонкою світу у цьому виді програми стала німкеня Марі Хайнріх (0 промахів) - 27 хвилин 58,3 секунди, другою фінішувала Галина Вишневська (Казахстан) - 2 промахи, 15,4 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Журавок виграла золоту медаль в індивідуальній гонці чемпіонату світу.