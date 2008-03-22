Результати 22 тури Чемпіонату України з футболу

В Україні триває 22 тур Чемпіонату України з футболу. Другий ігровий день видався не дуже результативним. Запорізький Металург в гостях з мінімальним рахунком обіграв Зорю. З Ужгорода команда Олега Протасова забере тільки одне очко, зігравши внічию з командою, що займає останній рядок турнірної таблиці. У матчі Нафтовик - Карпати помилуватися голами уболівальникам взагалі не вдалося.

Чемпіонат України 22 тур Закарпаття – Дніпро 1:1

Голи: Голик 14 – Донец 20

Зоря - Металург З 0:1

Гол: Вернідуб 38

Нафтовик - Карпати 0:0